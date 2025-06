LPI-NDH: Betrüger erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Oberspier (ots) - Ein Verkehrsunfall war ursächlich für erhebliche Behinderungen des Verkehrs am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr. Der Fahrer eines Opels befuhr die Bundesstraße 4 von Greußen kommend in Richtung Sondershausen, als ein Fahrzeug vor ihm an der Abzweigung zur Bundesstraße 249 links abbiegen wollte und verkehrsbedingt zum Halten kam. Der Opel-Fahrer fuhr dem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der ...

mehr