LPI-NDH: Ladendiebe erwartet Strafverfahren

Nordhausen (ots)

Lebensmittel im Wert mehreren hundert Euro versuchten Ladendiebe aus einem Discounter in der Neustadtstraße am Mittwochabend zu entwenden. Die zwei Männer befüllten ihre Rucksäcke mit alkoholischen Getränken und Kaffee während derweil ein dritter im Auto auf dem Parkplatz verweilte. Die Täter passierten den Kassenbereich samt Beutegut ohne zu bezahlen. In weiterer Folge konnten sie von Mitarbeitern gestellt werden. Diese informierten die Polizei. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete mit dem Pkw. Die Ermittlungen dauern an.

