Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverweigerung in Kehl

Kehl (ots)

Gestern Morgen haben Beamte der Bundespolizei einem tunesischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Kehl die Einreise verweigert. Der 31-Jährige war mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg nach Kehl gekommen und konnte bei der Kontrolle lediglich ein Foto eines tunesischen Reisepasses sowie einer belgischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vorzeigen. Bei der belgischen Identitätskarte handelte es sich um eine Fälschung. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde in seiner Tasche der tunesische Reisepass aufgefunden, in dem sich ein zeitlich abgelaufenes italienisches Schengenvisum befand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen und erhält darüber hinaus Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell