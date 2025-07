Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rotlichtverstöße mit Gefährdung von Fußgängern - Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Bereits am 08.07.2025 um 13:30 Uhr befuhr ein schwarzer VW Transporter in Gera die Straße des Friedens stadtauswärts. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr dieser direkt auf zwei Fußgänger zu, welche die Fahrbahn an der grün geschalteten Fußgängerampel an der Heinrichsbrücke in Höhe der Tschaikowskistraße in Richtung Spielweise überquerten. Trotz roter Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr fuhr der bislang unbekannte Transporterfahrer ungehindert auf die Fußgänger zu und überfuhr die rote Ampel. Glücklicherweise verblieben beide Personen unverletzt. Anschließend überquerte dieser eine weitere rote Lichtzeichenanlage in Höhe der Heinrich-Schütz-Straße. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nciht vor. An dieser Stelle bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Hergang, zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0176332/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell