POL-PDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Mainz (ots)

Mainz-Lerchenberg - Am Freitag, 04.07.2025, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in der Hindemithstraße, auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle ZDF, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lief die Frau zwischen zwei geparkten Fahrzeugen, offenbar in Eile, um eine ankommende Straßenbahn zu erreichen. Der 20-jährige Fahrer eines herannahenden Fahrzeugs konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde seitlich vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

