POL-PDMZ: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 15.06.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, die Ursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

