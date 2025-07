Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Radfahrer bewusstlos nach medizinischem Notfall

Mainz - Neustadt (ots)

Am Freitagvormittag, den 04.07.2025, stürzte gegen 12:10 Uhr ein Fahrradfahrer in der Jakob-Dieterich-Straße in Mainz vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls. Der Mann blieb bewusstlos auf der Straße liegen und wurde reanimationspflichtig. Sofort hinzueilende Ersthelfer konnten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgen. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann erfolgreich reanimiert und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Notoperation verbracht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht von einer Fremdeinwirkung auszugehen. Alles weitere ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, die einen Sichtschutz aufgrund von sich sammelnden Schaulustigen stellte.

Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131-6534250 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell