Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Versuchtes Tötungsdelikt in Mainz - Mombach

Mainz (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei Mainz über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten in Mainz - Mombach informiert. Dabei soll auch eine Machete zum Einsatz gekommen sein. Es wurden umgehend zahlreiche Polizeikräfte der Polizeidirektion Mainz an den Einsatzort entsandt. Nach Aussage mehrerer Augenzeugen sei es in einem Mehrfamilienhaus zum Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 32-Jährigen gekommen, im Rahmen dessen der 28-Jährige Beschuldigte mit einer Machete in Richtung des Kontrahenten eingewirkt habe. Dabei verletzte er den 32-Jährigen potentiell lebensgefährlich im Brustbereich. Im Rahmen der Auseinandersetzung wird der 28-jährige aufgrund ungeklärter Ursache ebenfalls verletzt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung und der genaue Tatablauf sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide beteiligten Männer konnten vor Ort durch die Polizeikräfte widerstandslos gesichert und im Anschluss durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser verbracht werden. Aufgrund des Verletzungsbildes übernimmt die Kriminalpolizei Mainz vor Ort die Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz, die die Tat als versuchtes Tötungsdelikt einstuft. Eine Gefährdung von unbeteiligten Personen bestand während des Einsatzgeschehens nicht. Es kam aufgrund des Einsatzes zu kurzzeitigen Straßensperrungen im Bereich Mombach.

