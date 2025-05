POL-PDMZ: Alleinunfall eines Fahrschulautos

Mainz (ots) - Am Dienstag, den 08.04.25 gegen 08:05 Uhr kam es in der Unterführung der Geschwister-Scholl-Straße in der Nähe des Rewe-Marktes in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen, wobei ein 15-jähriger Mainzer Verletzungen im Gesicht erlitt. Nur durch das Einschreiten eines bislang unbekannten Erwachsenen ließen die ebenfalls noch unbekannten Täter vom Geschädigten ab. ...

mehr