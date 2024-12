Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen - Einbruch in Wohnhaus - Täter wirft Beute auf der Flucht im Garten weg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.12.2024:

Guxhagen

Einbruch in Wohnhaus - Täter wirft Beute auf der Flucht im Garten weg

Tatzeit: Freitag, 06.12.2024, 19:30 Uhr

Ein unbekannter Täter bricht am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus ein und weckt den schlafenden Bewohner.

Ein unbekannter Täter ist am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus an der Mozartstraße in Guxhagen eingebrochen. Nach vergeblichen Einbruchsversuchen an der Terrassentür des Wohnhauses schlug der unbekannte Täter schlussendlich eine Glasscheibe eines Garagenfensters ein und gelangte so auch in die Räumlichkeiten des Wohnhauses.

Im Innenbereich wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Ein bereits schlafender 45-jähriger Bewohner wurde aufgrund der Geräusche wach und entdeckte den Einbrecher. Dieser flüchtete daraufhin unmittelbar aus dem Wohnhaus und entledigte sich des Diebesgutes. Der unbekannte Täter hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Playstation 5 an sich genommen, welche er dann auf der Flucht im Garten des Wohnhauses wegwarf. Die Playstation 5 mit einem Gesamtwert von knapp 500,- EUR wurde dadurch beschädigt.

Durch das gewaltsame Eindringen in das Wohnhaus entstand weiterhin ein Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Der flüchtige Täter war nach Angaben des Zeugen von schlanker Gestalt, komplett schwarz gekleidet und trug zusätzlich eine schwarze Gesichtsmaske.

Die aktuellen Ermittlungen werden derzeit von der Kriminalpolizei Homberg geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell