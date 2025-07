Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe brechen vier Keller auf

Altenburg (ots)

Schmölln. Von Samstag (26.07.2025) 14 Uhr bis Sonntag (27.07.2025) 16 Uhr wurden zum einen in der Schönhaider Straße und zum anderen in der Straße Am Kiesberg vier Kellerabteile durch Unbekannte mit einem derzeit unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in beiden angegriffenen Straßen jeweils ein Fahrrad entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Gesamtentwendungsschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. An den Kellerabteilen entstand ein Sachschaden im hohen zweistelligen Wert. Die Polizei Altenburger Land hat unter dem Bezugsnummer 0193812/2025 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu den Tatverdächtigen liegen den Ermittlern bisher nicht vor. Zeugenhinweise werden unter 03447 4710 gern entgegen genommen. (DL)

