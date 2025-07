LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 25.07.2025 beobachtete gegen 19:45 Uhr in einem Geschäft in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße der Ladendetektiv einen jungen Mann wie dieser eine Flasche Vodka einsteckte. In der Folge will er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen und wird am Ausgang vom Detektiv mit dem Diebstahl konfrontiert. Daraufhin widersetzte sich der Täter, ein weiterer Mann kam hinzu und attackierte ebenfalls den 30-jährigen Ladendetektiv, der schließlich im ...

mehr