Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsverstöße

Altenburger Land (ots)

Altenburger Land: Im Berichtszeitraum führten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land mit weiteren Unterstützungskräften Kontrollmaßnahmen unter anderem auch im Umfeld einer Veranstaltung am 26.07.2025 am Haselbacher See durch. Dabei wurden 3 Fahrzeugführer (22 Jahre, 45 Jahre und 23 Jahre - alle männlich) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, zwei Fahrzeugführer (30 Jahre - männlich und 39 Jahre - weiblich) mit Alkoholwerten von 1,0 und 1,04 Promille sowie ein Fahrzeugführer (40 Jahre - männlich) mit 1,62 Promille am Steuer festgestellt. Ein weiterer 37-jähriger Fahrzeugführer wurde bereits am 25.05.2025, gegen 01:15 Uhr in der Zeitzer Straße in Altenburg und Drogeneinfluss fahrend festgestellt. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet, wo nötig Blutprobenentnahmen durchgeführt und bei dem Fall mit dem höchsten Alkoholwert zudem der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell