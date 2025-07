Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 25.07.2025 beobachtete gegen 19:45 Uhr in einem Geschäft in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße der Ladendetektiv einen jungen Mann wie dieser eine Flasche Vodka einsteckte. In der Folge will er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen und wird am Ausgang vom Detektiv mit dem Diebstahl konfrontiert. Daraufhin widersetzte sich der Täter, ein weiterer Mann kam hinzu und attackierte ebenfalls den 30-jährigen Ladendetektiv, der schließlich im Rahmen der Auseinandersetzung mehrfach gebissen und getreten wurde. Der Ladendetektiv wurde dabei leicht verletzt und den Tätern gelingt zunächst die Flucht. Allerdings wurden die beiden Täter (19 und 22 Jahre alt) unmittelbar nach der Tat durch Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land im Nahbereich samt ihrer Beute angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie wurden schließlich nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

