Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen

Altenburger Land (ots)

Altenburg: In der Zeit vom 24.07.2025 zum 25.07.2025 verschafften sich derzeit unbekannte Täter in der Gerhart-Hauptmann-Straße in einer Gartenanlage Zutritt zu mehreren Gartenlauben und entwendeten Elektrowerkzeuge und einen Wasserkocher. Weiterhin brachen unbekannte Täter in der Schillerstraße im Zeitraum vom 24.07.2025 bis zum 26.07.2025 eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage auf und entwendeten hier einen Fernseher. Der dabei entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

