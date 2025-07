Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Langenwolschendorf gestoppt

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Am Samstagabend, den 26.07.2025 konnten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Greiz gegen 20:00 Uhr einen Pkw, Mercedes in Langenwolschendorf feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein, im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. In Folge dessen wurde dem 44-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Gegen den Mercedes Fahrer wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß des § 24a Abs. I StVG eingeleitet. <MS>

