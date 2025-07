LPI-G: Stundenlange Sperrung nach LKW Unfall

Gera (ots) - Unbekannte beschmierten in der Straße An der Beerweinschänke in einem derzeit noch nicht näher bekannten Zeitraum mehrere Türen sowie Container eines Geschäftes mit Schriftzügen, welche einen Bezug zu einem Thüringer Fußballverein aufweisen. Die Polizei sicherte am Freitag (25.07.2025) den Tatort und leitete die Ermittlungen zum Geschehen ein. Im Zuge dieser werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder Tätern tätigen können, gebeten sich ...

mehr