Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer mit 1,55 Promille gestoppt

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am frühen Samstagmorgen, den 26.07.2025, gegen 02:00 Uhr wurde durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Greiz ein 37-jähriger Hyundai Fahrer in der Ortslage Tischendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Folge ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,55 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Gegen dem Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell