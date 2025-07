Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Firmenwagen am Straßenrand beschädigt - Polizei sucht roten VW Sharan

Freiburg (ots)

Durch einen Zeugen konnte am Dienstag, 08.07.2025 gegen 13.30 Uhr beobachtet werden, wie ein augenscheinlich roter VW Sharan beim Vorbeifahren den linken Seitenspiegel, eines am Straßenrand geparkten Mercedes Citan, bei der Baustelle in der Himmelreichstraße beschädigt hat. Der Sharan sei dann weitergefahren. Am geparkten Firmenfahrzeug entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem roten Sharan oder zum Fahrzeugführer machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

