POL-FR: Bad Säckingen/Sisseln(CH): Rettungseinsatz auf dem Rhein

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.07.2025, gegen 18:00 Uhr soll eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Autoreifen zu einer Grillstelle in Oberhof transportiert haben und diese in der dort vorhandenen Feuerschale angezündet haben. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte die brennenden Reifen feststellen und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell ...

