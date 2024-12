Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verdacht der Trunkenheitsfahrt in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Samstag, dem 07.12.2024 gegen 21:30 Uhr wurde ein 54 jähriger Fahrzeugführer, der mit einem Renault Master mit SB-Kreiskennung in der Saarstraße in 66265 Heusweiler unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser den Renault Master ohne Beleuchtung führte. In der Atemluft des Fahrzeugführers konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen sowie ein schwankender Gang festgestellt werden. Der Fahrzeugführer gab den Konsum von Alkohol zu, willigte jedoch nicht in die Durchführung eines Atem-Alkohol-Tests ein. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und nach Erhalt des Ergebnisses wird ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell