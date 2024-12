Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sprengung eines Zigarettenautomaten im Industriegebiet Völklingen-Fürstenhausen

66333 Völklingen OT Fürstenhausen (ots)

Am Sonntag, den 08.12.2024 gegen 00:35 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Völklingen, auf der Anfahrt zu einem anderen Ersuchen, die Rudolf-Trenz-Straße und konnte aus dem Industriegebiet im Hans-Großwendt-Ring einen lauten Knall und eine Rauchentwicklung wahrnehmen. Auf der Anfahrt in das Industriegebiet fiel der Streifenwagenbesatzung zwei männliche Personen auf, welche in entgegengesetzter Richtung rannten. Diese wurden angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Es konnten verfahrensrelevante Gegenstände bei den beiden Personen festgestellt werden, die den Tatverdacht erhärteten. Bei einer Überprüfung des Industriegebietes stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat auf bislang unbekannte Weise gesprengt und der Inhalt in der näheren Umgebung verteilt wurde. Die beiden männlichen Erwachsenen im Alter von 32 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Der genaue Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst und die Fachabteilung für den Umgang mit Sprengstoff wurden hinzugezogen. Es bestand keine Gefahr für eine weitere Detonation. Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell