POL-FR: Murg/Oberhof: Illegale Müllverbrennung

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.07.2025, gegen 18:00 Uhr soll eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Autoreifen zu einer Grillstelle in Oberhof transportiert haben und diese in der dort vorhandenen Feuerschale angezündet haben. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte die brennenden Reifen feststellen und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die am Grillplatz in der Thimosstraße in Oberhof Personen festgestellt haben, die mit Autoreifen hantiert haben. In diesem Zusammenhang werden auch Hinweise zu einem weißen VW Kombi erbeten, der möglicherweise im Zusammenhang mit dem Sachverhalt stehen könnte. Während der Löscharbeiten wurde das Auto eines Feuerwehrangehörigen, welches vor dem Feuerwehrgerätehaus geparkt war, auf bislang ungeklärte Art und Weise beschädigt. Auch hier sucht das Polizeirevier Bad Säckingen nach Zeugen, die gesehen haben, wie die Beschädigungen auf der Motorhaube des Skodas entstanden sind.

