LPI-SHL: Alkoholisiert ohne Versicherung

Bad Liebenstein (ots) - Ein 9-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr Donnerstagabend auf einem befestigten Waldweg in Bad Liebenstein. Auf Höhe der Paul-Voigt-Straße sah er die dort befindlichen Treppenstufen zu spät, weshalb er davor eine Bremsung einleitete. Er verlor die Kontrolle, stürzte und kam verletzt mit dem Rettungswagen in Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

