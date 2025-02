Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Aufklärung der Brandserie in Eppingen-Mühlbach

Heilbronn (ots)

Eppingen: Ermittlungen nach Brandserie - Kind räumt Taten ein

Im Bereich von Eppingen-Mühlbach kam es zwischen dem 26. November 2024 und dem 20. Dezember 2024 zu zehn Bränden, die nach polizeilichen Ermittlungen einer Serie zugeordnet werden können. Die Brände ereigneten sich in einem Umkreis von etwa einem Quadratkilometer, insbesondere am Ortsrand und im Bereich des Mühlbacher Sees. Ziel der Brandlegungen waren unter anderem Holzstapel und Mülleimer. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ende Dezember 2024 wurde beim Polizeirevier Eppingen die Ermittlungsgruppe "Lichtenberg" eingerichtet. Im Zuge der Ermittlungen konkretisierte sich ein Verdacht gegen ein strafunmündiges Kind. Es wurde am 18. Februar 2025 im Beisein seiner Erziehungsberechtigten angehört und räumte hierbei die Brandlegungen ein. Da das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist es nach deutschem Recht strafunmündig.

Ein weiterer Brand in einer Scheune in der Schalksgasse am 16. Dezember 2024, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund einer Million Euro entstand, wird derzeit als nicht zu dieser Brandserie gehörig eingestuft. Die Ermittlungen zur Brandursache in diesem Fall dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell