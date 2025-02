Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Unfallfluch, Gartenhausbrand, Widerstand gegen Polizei, Fußgängerin von Stadtbahn erfasst

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auto überschlägt sich nach Kollision mit Verkehrsschild Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr kam ein 18-jähriger Seat-Fahrer in der Austraße in Heilbronn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Kurz nach dem Kreisverkehr Hans-Rießer-Straße touchierte er ein Verkehrsschild sowie eine Umzäunung. Der Wagen überschlug sich anschließend mehrmals und kam am Zufahrtstor eines Firmengeländes zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro.

Heilbronn: Unfallflucht in der Schmidbergstraße - Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 13 Uhr wurde in der Schmidbergstraße ein geparkter grauer BMW X5 beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen die Fahrertür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden deutet darauf hin, dass er beim Ausparken vom Parkplatz der dortigen Metzgerei verursacht wurde. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Fußgängerin von Stadtbahn erfasst Am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr wurde eine 25-jährige Frau in der Paulinenstraße von einer herannahenden Stadtbahn erfasst. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau über die Gleise rennen und übersah hierbei wohl das aus Richtung der Haltestelle "Am Sülmertor" herannahende Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau abgewiesen und auf das Nebengleis geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Neckarsulm: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt Am Mittwochabend kam in Neckarsulm zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Piaggio-Fahrer fuhr gegen 22:50 Uhr auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung NSU-Straße, als der vor ihm fahrende Lkw-Lenker plötzlich abbremste um an den linken Fahrbahnrand zu fahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung ein und kam hierdurch zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 38-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: Gartenhaus brennt vollständig nieder Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr geriet ein Gartenhaus im Gewann "Äußerer Altenberg" in Bad Friedrichshall in Brand. Der eintreffenden Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem gesamten Gebäude entgegen. Im Rahmen der Löscharbeiten mussten verschlossene Türen gewaltsam geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

A81/Abstatt: Alkoholisiert Unfall verursacht - Widerstand gegen Polizei Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Ilsfeld ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 61-jähriger VW-Fahrer fuhr vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung ungebremst auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Toyota Hilux auf. Durch den Aufprall erlitt der 45-jährige Toyota-Fahrer leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro. Da bei dem 61-jährigen Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp über 2,6 Promille an. Mit der anschließenden Blutentnahme in der Klinik war der Mann offenbar nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Im Anschluss musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell