LPI-SHL: Über 0,5 Promille

Marisfeld (ots) - Auf der regennassen Straße zwischen Marisfeld und Themar geriet ein 32-jähriger Autofahrer Mittwochnachmittag in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Er prallte seitlich in einen Lkw und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Weitere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Pkw des 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

