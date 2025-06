POL-HI: Nachtragsmeldung zum Zeugenaufruf nach versuchtem Messerüberfall in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) In der Nacht vom 03.06.2025, 21:00 Uhr, auf den 04.06.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Soltmannstraße in Höhe der Hausnummer 19 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstach ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die linken Fahrzeugreifen des tatbetroffenen Ford Transit. Der entstandene ...

