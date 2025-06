Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Eisfeld/Hildburghausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Mittwochabend einen 42-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Eisfeld. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Auch Polizisten der Einsatzunterstützung Suhl führten an diesem Abend eine Verkehrskontrolle mit einem Autofahrer in Hildburghausen durch. Das Ergebnis des Drogenvortests war hier ebenfalls positiv. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben und durften nicht mehr weiterfahren. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell