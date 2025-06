LPI-SHL: Alkoholisiert in Schlangenlinien gefahren

Suhl (ots) - Mittwochnachmittag meldete ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-König-Straße in Suhl einen Ladendieb. Die Polizisten fanden im Rucksack des 32-Jährigen Diebesgut im Wert von etwa 35 Euro. Da er den Markt ohne zu bezahlen verlassen hatte, erwartet ihn jetzt eine Diebstahlsanzeige. Die Waren wurden an den Markt zurückgegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

