Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, K 5706

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Wenden (01.06.2025)

VS-Schwenningen - K5706 (ots)

Auf der Kreisstraße 5706 zwischen dem Industriegebiet "Herdenen" und Dauchingen haben sich am Sonntag zwei Personen schwer verletzt. Gegen 15:15 Uhr wendete ein am rechten Fahrbahnrand stehender Rollerfahrer ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Während des Wendemanövers des 64-Jährigen stieß ein in Richtung Industriegebiet fahrender 65-Jähriger auf einer BMW mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzten die beiden Zweiradfahrer und verletzten sich schwer. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Um die Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell