Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Mit mutmaßlich gestohlenem E-Scooter alkoholisiert unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.07.2025 gegen 23:15 Uhr wurde in Albbruck in der alten Landstraße ein 32-Jähriger auf einem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte beim Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus war die Folge. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden, sodass der Verdacht besteht, dass der E-Scooter gestohlen sein könnte.

