POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Frontalkollision auf Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte - ein Schwerstverletzter und fünf weitere Verletzte // hier: Schwerstverletzter verstorben

Der 85-jährige Pkw-Fahrer verstarb am 07.07.2025 in einem Krankenhaus.

Ursprungsmeldung:

Am Samstag, 21.06.2025, kurz nach 22.00 Uhr, kam es an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkws. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Anschlussstelle von der Kreuzung "Hasenloch" kommend in Richtung Rheinfelden. In der Kurve zur Auffahrt auf die Autobahn A 98 kam der 85-Jährige auf die Gegenfahrban und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend an der Anschlussstelle verlassen wollte. Mit schwersten Verletzungen wurde der 85-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Uni-Spital nach Basel geflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Der 45-Jährige und seine mitfahrende Ehefrau sowie drei mitfahrende Kinder wurden ebenfalls verletzt. Ein Kind sei schwerer verletzt worden. Die Ehefrau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Kinder wurden zusammen mit ihrem 45-jährigen Vater in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der betreffende Streckenabschnitt der Anschlussstelle komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei sowie zur Fahrbahnreinigung eine Fachfirma im Einsatz.

