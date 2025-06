Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham mit schwerverletztem Motorradfahrer ++ Wesertunnel kurzfristig gesperrt

Delmenhorst (ots)

In Stadland kam es auf der B 437 im Auffahrtsbereich auf die B 212 am Sonnabend, 14.06.2025, gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der alleinbeteiligte Motorradfahrer schwer verletzte. Der 62-jährige Hamburger befuhr dabei mit dem Motorrad die B 437 vom Wesertunnel in Richtung Brake. Im Auffahrtsbereich zur B 212 kam er mit dem Krad aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Leitplanke und stürzte. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der am Motorrad und der Leitplanke entstandene Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Für den Rettungseinsatz wurde die Nordröhre des Wesertunnels für wenige Minuten gesperrt. Hierdurch kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell