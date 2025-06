Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Hude: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 13.06.2025, gegen 11:05 Uhr kam es in Hude, Einmündungsbereich Vielstedter Straße Ecke Lessingstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude befuhr die Vielstedter Straße Richtung ortsauswärts und wollte nach links in die Lessingstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den entgegenkommenden 83-jährigen Radfahrer aus Hude, der auf dem Radweg in Richtung ortseinwärts unterwegs war. Der Radfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht, er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

