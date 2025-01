Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Eicklingen

Beförderungen, Ehrungen und positive Mitgliederentwicklung

Eicklingen

Am 03. Januar 2025 fand im Feuerwehrhaus Eicklingen die jährliche Hauptversammlung der Ortsfeuerwehr statt. Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke und sein Stellvertreter Christian Barth freuten sich an diesem Abend neben den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr ebenfalls den Samtgemeindebürgermeister Frank Böse, den Gemeindebrandmeister Sascha Engel, den Bürgermeister der Gemeinde Eicklingen, Jörn Schepelmann, MdL sowie dessen Stellvertreter Holger Wirbals, den stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins der Feuerwehr Eicklingen Jörg Markgraf, den Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sandlingen Timo Oberste-Lehn sowie einige fördernde Mitglieder und weitere Gäste begrüßen zu dürfen.

Nach einer Schweigeminute für die seit der vergangenen Hauptversammlung verstorbenen Mitglieder berichtete Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke über die aktuelle Personalsituation und die Aktivitäten des Jahres 2024. Insbesondere ging er dabei auf die insgesamt 30 abgearbeiteten Einsätze ein.

Im Anschluss folgten die Berichte der Gruppenführer und weiteren Funktionsträger. Danach übernahm Gemeindebrandmeister Sascha Engel das Wort und ging auf die weiterhin stabilen und leicht steigenden Mitgliederzahlen, vollzogene Personaländerungen sowie die Reparaturen und notwendigen Ersatzbeschaffungen in Folge des Hochwassers in der Samtgemeinde Flotwedel ein. Nach seiner Rede folgte ein kurzer Rückblick des Samtgemeindebürgermeisters Frank Böse, der sich über die steigenden Mitgliederzahlen freute und sich für die geleistete Arbeit bedankte. Besonders hob er hervor, dass durch das Hochwasser sowohl junge, wie auch ältere Mitbürger den Weg in die Feuerwehr gefunden haben. Im Anschluss stellte Jörg Markgraf stellvertretend für den Förderverein die gemeinsam realisierten Vorhaben, sowie die zukünftig geplanten Vorhaben vor und bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit.

Im weiteren Verlauf der Versammlung konnten erneut zahlreiche Beförderungen und Ehrungen durch die Ortsbrandmeister Fricke und Barth gemeinsam mit Gemeindebrandmeister Engel sowie Samtgemeindebürgermeister Böse vorgenommen werden. Befördert wurden hierbei Alexander Cwik, Jens Himstedt, Julien Roy und Julian Tysper zu Feuerwehrmännern sowie Daniela Deuter, Jennifer Sander, Charlotte Strüh und Lena Barth zu Feuerwehrfrauen. Bastian Hiller und Finn Höper wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. des Weiteren konnten die Marcel Neumann und Jonas Thiedmann zum Oberlöschmeister bzw. Hauptlöschmeister befördert werden.

Ebenfalls wurden in diesem Jahr erneut verdiente Mitglieder geehrt. Andreas Müller erhielt das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für seine 25-jährige Dienstzeit, während Andreas Enskat für 40 Jahre Dienstzeit mit dem Niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde. Ernst-Werner Schepelmann und Ernst-August Geweke wurden mit dem Abzeichen des LFV Niedersachsen für ihre langjährige Mitgliedschaft über 50 Jahre geehrt.

