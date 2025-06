Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: BAB 1: LK Cloppenburg: Gemeinde Emstek: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen, zwei Verletzte

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, ereignete sich gegen 13:25 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich in der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg. Der 41 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford aus Delmenhorst befuhr die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Vor ihm geriet der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen auf Grund einer Baustelle ins Stocken. Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug auf den Pkw Porsche eines 59 Jahre alten Mannes aus Emstek auf. Der Porsche wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Pkw VW einer 75 Jahre alten Fahrzeugführerin aus Essen / Ruhr geschoben, die wiederum auf den Pkw Opel eines 55 Jahre alten Fahrers aus Kühlungsborn geschoben wurde.

Durch den Verkehrsunfall wurden der 41 Jahre alte Delmenhorster und der 59 Jahre alte Emsteker leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An alle Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Höhe wird auf ca. 26.000,- Euro geschätzt. Der Unfall verursachte zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg Verkehrsbehinderungen.

