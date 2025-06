Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf A 1 (Holdorf, LK Vechta) mit leichtverletzter Person ++ Unfallverursacher flüchtet

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 14.06.2025, ereignete sich gegen 10:25 Uhr auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Holdorf (LK Vechta)in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Der Fahrer eines Pkw VW wechselte dabei vom Hauptfahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der auf diesem Fahrstreifen nachfolgende 62-Jährige verhinderte einen Zusammenstoß, indem er seinen Pkw BMW abbremste und ein Ausweichmanöver nach links durchführte. Es kam aber zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Hyundai eines 59 Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender 47-Jähriger fuhr dann noch mit seinem Pkw Mercedes in den Hyundai und verletzte sich leicht. Während er zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben die übrigen Beteiligten unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 60000 Euro geschätzt. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte in der Folge nicht mehr im Nahbereich angetroffen werden. Die Ermittlungen zur Feststellung des Verursachers dauern an. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Bremen zeitweise voll gesperrt werden. Allerdings fiel die Beeinträchtigung gering aus, da der Verkehr an der Anschlussstelle Holdorf abfahren und sofort wieder in Fahrtrichtung Bremen auffahren konnte.

