POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht in Delmenhorst Verkehrsunfall, versucht zu flüchten und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Verursacher kommt in JVA

Am Sonnabend, 14.06.2025, verursachte ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Delmenhorst gegen 15:30 Uhr im Einmündungsbereich Oldenburger Straße/Mühlenstraße einen Verkehrsunfall, versuchte dann sich von der Unfallörtlichkeit unerlaubt zu entfernen und leistete im Verlauf der Unfallaufnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der 34-Jährige bog dabei mit seinem E-Scooter von der Oldenburger Straße nach rechts in die Mühlenstraße ab und übersah den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Während die Beteiligten unverletzt blieben, entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden. Nachdem der 55-jährige Unfallgegner den Verursacher im nachfolgenden Gespräch auf dessen augenscheinliche Alkoholisierung angesprochen hatte, versuchte dieser, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, die Unfallstelle zu verlassen. Hieran wurde er aber vom 55-Jährigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei gehindert. Nachdem ein Atemalkoholtest beim E-Scooter-Fahrer einen Wert von 2,48 Promille ergeben hatte, sollte er zum Zweck der notwendigen Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden. Als er in den Streifenwagen gesetzt und im Vorfeld durchsucht werden sollte, widersetzte er sich der Maßnahme, musste zu Boden gebracht und dort vorübergehend fixiert werden. Erst anschließend konnte er zur Dienststelle gebracht und die Blutentnahme durchgeführt werden. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl bestand, weshalb er abschließend in eine JVA gebracht wurde.

