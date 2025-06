Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin wird Opfer von Taschendiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (10. Juni) wurde eine 87 Jahre alte Frau in Sankt Augustin Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 12:30 Uhr befand sich die Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bonner Straße im Ortsteil Mülldorf. Nach ihrer Schilderung wurde sie dann heftig von einer ihr unbekannten Frau angerempelt. Diese Ablenkung habe dann eine weitere Fremde genutzt und die Geldbörse der Seniorin aus deren Einkaufswagen entnommen. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Erst nachdem die 87-Jährige im Anschluss das Geschäft betrat, einkaufte und die Einkäufe dann an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Die Seniorin erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Diese bittet Zeugen, die die Tat vielleicht beobachtet haben und Angaben zu den unbekannten Frauen machen können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Zum Schutz vor derartigen Diebstählen rät die Polizei, Wertsachen stets verdeckt, eng am Körper und in verschlossenen Taschen aufzubewahren. Sollten Sie doch Opfer geworden sein, kontaktieren Sie umgehend die Polizei. (Uhl) #AugenAufTascheZu

