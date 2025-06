Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuberischer Diebstahl in Discounter - Zwei Täterinnen flüchtig

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagvormittag (06. Juni) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter an der Südstraße in Sankt Augustin. Zwei bislang unbekannte Frauen entwendeten mehrere Dosen eines Energydrinks und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Eine Mitarbeiterin wurde auf das Duo aufmerksam, nachdem ein Kollege beobachtet hatte, wie die beiden Tatverdächtigen mehrere Getränkedosen in ihre Handtaschen steckten. Beim Verlassen des Geschäfts stellte sich die Mitarbeiterin den Frauen in den Weg. Eine der Täterinnen schubste die Frau beiseite, um die Flucht zu ermöglichen.

Die Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und konnte eine der beiden Frauen kurzzeitig festhalten. Daraufhin wurde sie erneut weggestoßen, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Beide Täterinnen flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen - die Beute hat einen geschätzten Wert im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben:

- Tatverdächtige 1: Ca. 170 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Haare. Bekleidung: beiger Mantel, weiße Handtasche.

- Tatverdächtige 2: Ca. 165 cm groß, etwa 20 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare. Bekleidung: graue Jogginghose, weißes Oberteil.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell