Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizisten stellen Einbrecher auf frischer Tat

Siegburg (ots)

In der Nacht von Sonntag (08. Juni) auf Montag (09. Juli) erhielt die Siegburger Polizei Kenntnis von einem Einbruch in eine Schule an der Zeithstraße. Gegen 00:50 Uhr traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Die Beamten bemerkten Licht im Gebäude und ein aufgehebeltes Fenster. Im Innern der Schule trafen die Polizisten dann auch zwei Tatverdächtige, die mit Sturmhauben maskiert waren; einer trug ein Brecheisen mit sich. Als die beiden Unbekannten die Uniformierten erblickten, flohen sie durch eine Notausgangstür, über eine Außentreppe in Richtung des Schulhofs. Hier konnten die Polizeibeamten die Flüchtenden stellen und vorläufig festnehmen. Bei den beiden aus Siegburg stammenden Tatverdächtigen wurde weiteres Einbruchswerkzeug aufgefunden. Dieses wurde, ebenso wie die Smartphones und der Pkw, mit dem die beiden offenbar zum Tatort gefahren sind, sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei 17- und 18-Jährigen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ob die beiden auch für weitere Einbrüche in die gleiche sowie in weitere nahegelegene Schulen verantwortlich sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die jungen Siegburger müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (Uhl)

