POL-SU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 06.06.2025, 11:00 Uhr)

Troisdorf (ots) - Beamte der Polizeiwache Troisdorf haben am Donnerstagmittag (05. Juni) einen 44-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der in Verbindung mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Troisdorf stehen soll. Gegen 13:30 Uhr fiel der polizeibekannte Mann den Polizisten auf der Kölner Straße auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, ...

