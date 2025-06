Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Troisdorf (ots)

Beamte der Polizeiwache Troisdorf haben am Donnerstagmittag (05. Juni) einen 44-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der in Verbindung mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Troisdorf stehen soll.

Gegen 13:30 Uhr fiel der polizeibekannte Mann den Polizisten auf der Kölner Straße auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 44-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Eigentumsdelikten vorlag. Der Mann wurde widerstandslos festgenommen, dem Amtsgericht Bonn überstellt und befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Etwa eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte zu einem Einfamilienhaus an der Pastor-Hellen-Straße gerufen. Die Bewohnerin meldete einen Einbruch. Zwar waren keine Aufbruchspuren am Gebäude feststellbar, jedoch wurden zwei Geldbörsen mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Die Sichtung einer Überwachungskamera ergab, dass eine männliche Person gegen 06:00 Uhr unberechtigt das Grundstück betreten und wenig später wieder verlassen hatte. Nach Abgleich der Aufnahmen erkannten die Polizeibeamten mit hoher Wahrscheinlichkeit den kurz zuvor festgenommenen 44-Jährigen wieder.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere wie der Tatverdächtige Zugang zum Haus erhielt und wo sich das Diebesgut befindet, übernommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet.

Hinweise der Polizei:

Kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Für weitere Informationen und Termine melden Sie sich unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. #RiegelVor (Re)

