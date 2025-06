Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tresore aus Schule gestohlen

Siegburg (ots)

In Siegburg kam es an der Zeithstraße zu einem Einbruch in eine Schule, bei dem Tresore und Bargeld entwendet wurden. Zwischen Dienstag (03. Juni), 17:00 Uhr, und Mittwoch (04. Juni), 07:30 Uhr drangen bislang ein oder mehrere bislang unbekannte Personen in das Gebäude ein. Hier wurden mehrere Räume einbruchstypisch durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Tresore und Bargeld entwendet. Der Gesamtbeuteschaden wurde auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Spezialisten der kriminalpolizeilichen Spurensicherung sicherten vor Ort unter anderen Hebelspuren an mehreren Türen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Das Kommissariat für Einbruchschutz bietet kostenlose Beratungen für Privatpersonen und Gewerbetreibende. Termine und weitere Informationen gibt es unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell