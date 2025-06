Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit um Parklücke endet in Körperverletzung

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag endete in Troisdorf der Streit zweier Männer um eine Parklücke mit einer Körperverletzung. Gegen 16:15 Uhr parkte ein 20 Jahre alter Sankt Augustiner seinen Pkw in eine einzelne auf der Fahrbahn markierte Parkfläche auf der Adenauerstraße. Als er aus seinem Auto ausstieg, stürmte nach seinen Angaben ein ihm fremder Mann auf ihn zu und forderte ihn auf, wegzufahren, da dies sein Parkplatz sei. Der 20-Jährige habe daraufhin erwidert, dass es ein öffentlicher Parkplatz sei und wollte gehen. Dann habe ihn der andere jedoch mehrfach beleidigt und bedroht, am Hals gepackt, gewürgt und in die Luft gehoben, bevor er ihn dann in Richtung Gehweg geworfen habe. Bei dem Sturz zog sich der Mann Verletzungen zu, weshalb er sich nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei in ambulante ärztliche Behandlung begeben wollte. Der 44 Jahre alte Kontrahent behauptete den Polizisten gegenüber, er habe auf dem gleichen Parkplatz parken wollen wie der Sankt Augustiner. Daher habe er ihn angesprochen. Der Jüngere habe ihn daraufhin sofort verbal provoziert und beleidigt, woraufhin er ihn gepackt habe. Der 44-Jährige Troisdorfer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. (Uhl)

