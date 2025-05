Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fünf Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Klausen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (03.05.2025, 01:25 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem 1er BMW auf der Klausener Straße um im weiteren Verlauf in die Straße Klauser Delle abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein 16-Jähriger mit einem Fiat Ellenator (dreirädriges Kfz). Bei dem Abbiegevorgang fuhr der 16-Jährige mit dem Fiat dem 26-Jährigen auf und überschlug sich. Anschließend blieb das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegen. Der 26-jährige BMW-Fahrer, seine 26-jährige Beifahrerin sowie der der 16-jährige Fiat-Fahrer und seine beiden 16-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle Personen in Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

