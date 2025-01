Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Geschäftsräume

Werl-Hilbeck (ots)

In Werl-Hilbeck kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu gleich drein Einbrüchen in verschiedenen Geschäften.

Gegen 23:39 Uhr haben bislang unbekannte Täter in einen Imbiss an der Werler Straße in Werl-Hilbeck eingebrochen. Zuerst haben die Täter versucht durch eine Scheibe in das Objekt zu kommen. Dazu haben sie mit einem harten Gegenstand das Sicherheitsglas eingeschlagen. Zusätzlich war das Fenster aber noch mit Schlössern gesichert. Da der Versuch durch das Fenster in den Imbiss zu kommen misslang, haben die Täter die rückwärtige Tür aufgebrochen. Im Imbiss selbst konnten sie keine Beute machen, da dort keine Wertgegenstände vorhanden waren. Aufgefallen war der Einbruch durch einen stillen Alarm im Objekt der bei einer Sicherheitsfirma aufgelaufen ist.

In der selben Nacht, nur wenige Meter weiter, haben Einbrecher in die dortige Bäckerei und einen Gemüsemarkt eingebrochen. Dazu hebelten sie die jeweiligen Türen der Geschäfte offen.

Es wurde Bargeld in Höhe von etwas über tausend Euro und mehrere Lebensmittel entwendet. Bei diesem Einbruch handelte es sich um mindestens drei Täter die bei der Tat videografiert wurden.

Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in dem Imbiss gibt, wird derzeit geprüft. Es konnten umfangreiche Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden. Dazu laufen derzeit die Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun noch nach Zeugen die etwas zu den Taten sagen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Werl unter 02922 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell