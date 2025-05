Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mit dem E-Scooter unterwegs - Kontrollen in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Der E-Scooter ist das neueste Massenverkehrsmittel auf den Straßen im Bergischen Städtedreieck. Diese Elektrokleinstfahrzeuge (eKF) werden sowohl im Privatbesitz gefahren, als auch durch Mietfirmen angeboten. Bei der Nutzung gilt es nicht nur, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, sondern auch praktische Regeln zu beachten. - Fahren darf man nur mit gültiger Versicherungsplakette - Mindestalter zum Führen 14 Jahre (Achtung: Verleiher geben ein anderes Mindestalter zum Ausleihen vor: 18 Jahre) - Nutzung elektronischer Geräte (z.B. Handy) ist verboten - Es darf auf Fahrradwegen gefahren werden. Ist keiner vorhanden muss auf der Straße gefahren werden. - Der Gehweg und Fußgängerzonen sind tabu. - E-Scooter sind nur für eine Person zugelassen. Personentransport oder Anhänger sind nicht gestattet. - Vorsicht bei Alkohol am Lenker! Es gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrerinnen und Autofahrer. Um unter anderem diese Regeln zu überprüfen, hat der Verkehrsdienst der Polizei Wuppertal am 30.04.2025 Schwerpunkkontrollen durchgeführt. Im Wuppertaler Stadtgebiet kontrollierten die Beamtinnen und Beamten von 10-18 Uhr insgesamt knapp 80 eKFs. Dabei wurden insgesamt 41 Verstöße festgestellt, die sich auf die Bereiche Technik (12), Wegenutzung (10), Personenbeförderung (17) und Missachten eines Rotlichts (2) verteilten. Die Beamten nutzten die Möglichkeit mit den E-Scooter-Fahrern ins Gespräch zu kommen und auf die Möglichkeiten hinzuweisen, wie man sich durch richtiges Verhalten im Straßenverkehr schützen kann.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell