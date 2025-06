Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertige Pedelecs aus Garage entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Hennef (ots)

In der Nacht von Sonntag (01. Juni) auf Montag (02. Juni) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Pedelecs aus einer Garage an der Straße "Buchenbitze" in Hennef. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr.

Die beiden Elektrofahrräder der Hersteller Cube und KTM waren mit einem Gliederschloss gesichert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zur Garage. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden.

Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Pedelecs machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Kriminalpolizei in Siegburg an. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Berater unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Re)

